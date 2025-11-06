GiełdaDEX+
Aktualna cena 200Million to 0.000407 USD. Śledź aktualizacje cen 200M do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 200M łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 200M

Informacje o cenie 200M

Czym jest 200M

Oficjalna strona internetowa 200M

Tokenomika 200M

Prognoza cen 200M

Historia 200M

Przewodnik zakupowy 200M

Przelicznik 200M-fiat

Cena 200Million(200M)

Aktualna cena 1 200M do USD:

$0.000407
$0.000407$0.000407
+5.16%1D
USD
200Million (200M) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:41:52 (UTC+8)

Informacje o cenie 200Million (200M) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000271
$ 0.000271$ 0.000271
Minimum 24h
$ 0.000861
$ 0.000861$ 0.000861
Maksimum 24h

$ 0.000271
$ 0.000271$ 0.000271

$ 0.000861
$ 0.000861$ 0.000861

--
----

--
----

0.00%

+5.16%

-91.17%

-91.17%

Aktualna cena 200Million (200M) wynosi $ 0.000407. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 200M wahał się między $ 0.000271 a $ 0.000861, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 200M w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 200M zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +5.16% w ciągu 24 godzin i o -91.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o 200Million (200M)

--
----

$ 16.10K
$ 16.10K$ 16.10K

$ 407.00K
$ 407.00K$ 407.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa 200Million wynosi --, przy $ 16.10K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 200M w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 407.00K.

Historia ceny 200Million (200M) – USD

Śledź zmiany ceny 200Million dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00001997+5.16%
30 Dni$ -0.004593-91.86%
60 dni$ -0.004593-91.86%
90 dni$ -0.004593-91.86%
Dzisiejsza zmiana ceny 200Million

Dziś200M odnotował zmianę $ +0.00001997 (+5.16%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny 200Million

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.004593 (-91.86%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny 200Million

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę 200M o $ -0.004593(-91.86%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny 200Million

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.004593 (-91.86%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe 200Million (200M)?

Sprawdź teraz stronę historii cen 200Million.

Co to jest 200Million (200M)

$200M is a Soviet-style meme project launched on Solana in July 2025 via Bonk.fun. It reimagines market-cap growth as a planned economy for memes: a fixed-supply token (1B total) managed through a milestone-based unlock schedule, echoing a five-year plan. The campaign advances through clearly defined stages, each tied to FDV growth, until the ultimate directive is fulfilled—$200M FDV secured.

200Million jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w 200Million. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu 200M, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące 200Million na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno 200Million będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny 200Million (w USD)

Jaka będzie wartość 200Million (200M) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w 200Million (200M) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla 200Million.

Sprawdź teraz prognozę ceny 200Million!

Tokenomika 200Million (200M)

Zrozumienie tokenomiki 200Million (200M) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 200Mjuż teraz!

Jak kupić 200Million (200M)

Szukasz jak kupić 200Million? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić 200Million na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

200M na lokalne waluty

1 200Million(200M) do VND
10.710205
1 200Million(200M) do AUD
A$0.00062271
1 200Million(200M) do GBP
0.00030932
1 200Million(200M) do EUR
0.00035002
1 200Million(200M) do USD
$0.000407
1 200Million(200M) do MYR
RM0.00170126
1 200Million(200M) do TRY
0.0171347
1 200Million(200M) do JPY
¥0.062271
1 200Million(200M) do ARS
ARS$0.59070759
1 200Million(200M) do RUB
0.03310538
1 200Million(200M) do INR
0.03605206
1 200Million(200M) do IDR
Rp6.78333062
1 200Million(200M) do PHP
0.02395195
1 200Million(200M) do EGP
￡E.0.0192918
1 200Million(200M) do BRL
R$0.00218152
1 200Million(200M) do CAD
C$0.00057387
1 200Million(200M) do BDT
0.04959702
1 200Million(200M) do NGN
0.587301
1 200Million(200M) do COP
$1.56538305
1 200Million(200M) do ZAR
R.0.00707366
1 200Million(200M) do UAH
0.01711842
1 200Million(200M) do TZS
T.Sh.0.999999
1 200Million(200M) do VES
Bs0.090761
1 200Million(200M) do CLP
$0.384208
1 200Million(200M) do PKR
Rs0.11503448
1 200Million(200M) do KZT
0.21376047
1 200Million(200M) do THB
฿0.01320308
1 200Million(200M) do TWD
NT$0.01258444
1 200Million(200M) do AED
د.إ0.00149369
1 200Million(200M) do CHF
Fr0.0003256
1 200Million(200M) do HKD
HK$0.00316239
1 200Million(200M) do AMD
֏0.15569785
1 200Million(200M) do MAD
.د.م0.0037851
1 200Million(200M) do MXN
$0.00756206
1 200Million(200M) do SAR
ريال0.00152625
1 200Million(200M) do ETB
Br0.06240124
1 200Million(200M) do KES
KSh0.05260068
1 200Million(200M) do JOD
د.أ0.000288563
1 200Million(200M) do PLN
0.00150183
1 200Million(200M) do RON
лв0.00179487
1 200Million(200M) do SEK
kr0.00388685
1 200Million(200M) do BGN
лв0.00068783
1 200Million(200M) do HUF
Ft0.13680491
1 200Million(200M) do CZK
0.00862026
1 200Million(200M) do KWD
د.ك0.000124949
1 200Million(200M) do ILS
0.00132275
1 200Million(200M) do BOB
Bs0.0028083
1 200Million(200M) do AZN
0.0006919
1 200Million(200M) do TJS
SM0.00376475
1 200Million(200M) do GEL
0.00110297
1 200Million(200M) do AOA
Kz0.37271025
1 200Million(200M) do BHD
.د.ب0.000153032
1 200Million(200M) do BMD
$0.000407
1 200Million(200M) do DKK
kr0.00263736
1 200Million(200M) do HNL
L0.01072852
1 200Million(200M) do MUR
0.018722
1 200Million(200M) do NAD
$0.00707366
1 200Million(200M) do NOK
kr0.0041514
1 200Million(200M) do NZD
$0.00071632
1 200Million(200M) do PAB
B/.0.000407
1 200Million(200M) do PGK
K0.00172975
1 200Million(200M) do QAR
ر.ق0.00148148
1 200Million(200M) do RSD
дин.0.04145702
1 200Million(200M) do UZS
soʻm4.84523732
1 200Million(200M) do ALL
L0.03420428
1 200Million(200M) do ANG
ƒ0.00072853
1 200Million(200M) do AWG
ƒ0.0007326
1 200Million(200M) do BBD
$0.000814
1 200Million(200M) do BAM
KM0.0006919
1 200Million(200M) do BIF
Fr1.200243
1 200Million(200M) do BND
$0.0005291
1 200Million(200M) do BSD
$0.000407
1 200Million(200M) do JMD
$0.06550665
1 200Million(200M) do KHR
1.63453642
1 200Million(200M) do KMF
Fr0.173382
1 200Million(200M) do LAK
8.84782591
1 200Million(200M) do LKR
රු0.12396813
1 200Million(200M) do MDL
L0.00693935
1 200Million(200M) do MGA
Ar1.8333315
1 200Million(200M) do MOP
P0.003256
1 200Million(200M) do MVR
0.0062678
1 200Million(200M) do MWK
MK0.70659677
1 200Million(200M) do MZN
MT0.02602765
1 200Million(200M) do NPR
रु0.05776958
1 200Million(200M) do PYG
2.886444
1 200Million(200M) do RWF
Fr0.589743
1 200Million(200M) do SBD
$0.00334554
1 200Million(200M) do SCR
0.00557997
1 200Million(200M) do SRD
$0.01568985
1 200Million(200M) do SVC
$0.00355718
1 200Million(200M) do SZL
L0.00707366
1 200Million(200M) do TMT
m0.0014245
1 200Million(200M) do TND
د.ت0.001204313
1 200Million(200M) do TTD
$0.00275539
1 200Million(200M) do UGX
Sh1.422872
1 200Million(200M) do XAF
Fr0.23199
1 200Million(200M) do XCD
$0.0010989
1 200Million(200M) do XOF
Fr0.23199
1 200Million(200M) do XPF
Fr0.041921
1 200Million(200M) do BWP
P0.00549043
1 200Million(200M) do BZD
$0.00081807
1 200Million(200M) do CVE
$0.03911677
1 200Million(200M) do DJF
Fr0.072039
1 200Million(200M) do DOP
$0.02612126
1 200Million(200M) do DZD
د.ج0.05322339
1 200Million(200M) do FJD
$0.00092796
1 200Million(200M) do GNF
Fr3.538865
1 200Million(200M) do GTQ
Q0.00311762
1 200Million(200M) do GYD
$0.08512812
1 200Million(200M) do ISK
kr0.051689

Zasoby 200Million

Oficjalna strona internetowa 200Million
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące 200Million

Jaka jest dziś wartość 200Million (200M)?
Aktualna cena 200M w USD wynosi 0.000407USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 200M do USD?
Aktualna cena 200M w USD wynosi $ 0.000407. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa 200Million?
Kapitalizacja rynkowa dla 200M wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 200M w obiegu?
W obiegu 200M znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 200M?
200M osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 200M?
200M zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu 200M?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 200M wynosi $ 16.10K USD.
Czy w tym roku 200M pójdzie wyżej?
200M może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 200M, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe 200Million (200M)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator 200M do USD

Kwota

200M
200M
USD
USD

1 200M = 0.000407 USD

Handluj 200M

200M/USDT
$0.000407
$0.000407$0.000407
+0.24%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

