Tokenomika 1DOLLAR (1DOLLAR) Odkryj kluczowe informacje o 1DOLLAR (1DOLLAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o 1DOLLAR (1DOLLAR) 1dollar is a meme coin on the Solana chain. 1dollar is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.1dollarsol.com Block Explorer: https://solscan.io/token/GHichsGq8aPnqJyz6Jp1ASTK4PNLpB5KrD6XrfDjpump Kup 1DOLLAR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa 1DOLLAR (1DOLLAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 1DOLLAR (1DOLLAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Całkowita podaż: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Podaż w obiegu: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Historyczne maksimum: $ 0.086 $ 0.086 $ 0.086 Historyczne minimum: $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 $ 0.000075499920876549 Aktualna cena: $ 0.003549 $ 0.003549 $ 0.003549 Dowiedz się więcej o cenie 1DOLLAR (1DOLLAR)

Tokenomika 1DOLLAR (1DOLLAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 1DOLLAR (1DOLLAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 1DOLLAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 1DOLLAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz1DOLLAR tokenomikę, poznaj cenę tokena 1DOLLARna żywo!

Jak kupić 1DOLLAR Chcesz dodać 1DOLLAR (1DOLLAR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu 1DOLLAR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować 1DOLLAR na MEXC już teraz!

Historia ceny 1DOLLAR (1DOLLAR) Analiza historii ceny 1DOLLAR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny 1DOLLAR już teraz!

Prognoza ceny 1DOLLAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 1DOLLAR? Nasza strona z prognozami cen 1DOLLAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 1DOLLAR już teraz!

