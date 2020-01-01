Poznaj tokenomikę 0xBitcoin (0XBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 0XBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę 0xBitcoin (0XBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 0XBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / 0xBitcoin (0XBTC) / Tokenomika / Tokenomika 0xBitcoin (0XBTC) Odkryj kluczowe informacje o 0xBitcoin (0XBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o 0xBitcoin (0XBTC) The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem. The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://0xbitcoin.org/ Kup 0XBTC teraz! Tokenomika i analiza cenowa 0xBitcoin (0XBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla 0xBitcoin (0XBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Historyczne maksimum: $ 4.66 $ 4.66 $ 4.66 Historyczne minimum: $ 0.03406293 $ 0.03406293 $ 0.03406293 Aktualna cena: $ 0.144749 $ 0.144749 $ 0.144749 Dowiedz się więcej o cenie 0xBitcoin (0XBTC) Tokenomika 0xBitcoin (0XBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki 0xBitcoin (0XBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 0XBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 0XBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz0XBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena 0XBTCna żywo! Prognoza ceny 0XBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 0XBTC? Nasza strona z prognozami cen 0XBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 0XBTC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.