Predict Crypto (PREAI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Predict Crypto (PREAI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Predict Crypto (PREAI) Informatie Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012... We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology Officiële website: https://predictingai.info/ Whitepaper: https://predictingai.info/data/PredictAI%20Pitch%20Deck.pdf

Predict Crypto (PREAI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Predict Crypto (PREAI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.75K $ 37.75K $ 37.75K Totale voorraad: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B Circulerende voorraad: $ 8.50B $ 8.50B $ 8.50B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.75K $ 37.75K $ 37.75K Hoogste ooit: $ 0.00212446 $ 0.00212446 $ 0.00212446 Laagste ooit: $ 0.00000179 $ 0.00000179 $ 0.00000179 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Predict Crypto (PREAI) prijs

Predict Crypto (PREAI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Predict Crypto (PREAI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PREAI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PREAI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PREAI begrijpt, kun je de live prijs van PREAI token verkennen!

