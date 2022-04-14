Keep Network (KEEP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Keep Network (KEEP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Keep Network (KEEP) Informatie A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain "containers" — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users. Officiële website: https://keep.network/ Whitepaper: https://keep.network/whitepaper

Keep Network (KEEP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Keep Network (KEEP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.64M $ 40.64M $ 40.64M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 549.72M $ 549.72M $ 549.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.93M $ 73.93M $ 73.93M Hoogste ooit: $ 6.1 $ 6.1 $ 6.1 Laagste ooit: $ 0.01905196 $ 0.01905196 $ 0.01905196 Huidige prijs: $ 0.073907 $ 0.073907 $ 0.073907 Meer informatie over Keep Network (KEEP) prijs

Keep Network (KEEP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Keep Network (KEEP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KEEP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KEEP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KEEP begrijpt, kun je de live prijs van KEEP token verkennen!

Prijsvoorspelling van KEEP Wil je weten waar je KEEP naartoe gaat? Onze KEEP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KEEP token!

