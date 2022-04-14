ANGLE (ANGLE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ANGLE (ANGLE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ANGLE (ANGLE) Informatie ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol. Officiële website: https://www.angle.money

ANGLE (ANGLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ANGLE (ANGLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 201.48M $ 201.48M $ 201.48M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.32M $ 15.32M $ 15.32M Hoogste ooit: $ 2.33 $ 2.33 $ 2.33 Laagste ooit: $ 0.01088803 $ 0.01088803 $ 0.01088803 Huidige prijs: $ 0.01531426 $ 0.01531426 $ 0.01531426 Meer informatie over ANGLE (ANGLE) prijs

ANGLE (ANGLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ANGLE (ANGLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANGLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANGLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANGLE begrijpt, kun je de live prijs van ANGLE token verkennen!

