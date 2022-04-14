ELIS (XLS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ELIS (XLS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ELIS (XLS) Informatie ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd. ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd. Officiële website: https://www.elis.tech/ Whitepaper: https://elis.tech/whitepaper Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x4cffca9df0db66274a624b6017690da1c6ad74e4 Koop nu XLS!

ELIS (XLS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ELIS (XLS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 296.00K $ 296.00K $ 296.00K Hoogste ooit: $ 2.9639 $ 2.9639 $ 2.9639 Laagste ooit: -- -- -- Huidige prijs: $ 0.00148 $ 0.00148 $ 0.00148 Meer informatie over ELIS (XLS) prijs

ELIS (XLS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ELIS (XLS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XLS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XLS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XLS begrijpt, kun je de live prijs van XLS token verkennen!

