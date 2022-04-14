StarLink (STARL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in StarLink (STARL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

StarLink (STARL) Informatie STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. Officiële website: https://www.starlproject.com/ Whitepaper: https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24

StarLink (STARL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor StarLink (STARL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M Totale voorraad: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Circulerende voorraad: $ 9.98T $ 9.98T $ 9.98T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.61M $ 4.61M $ 4.61M Hoogste ooit: $ 0.00008903 $ 0.00008903 $ 0.00008903 Laagste ooit: $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 Huidige prijs: $ 0.0000004608 $ 0.0000004608 $ 0.0000004608 Meer informatie over StarLink (STARL) prijs

StarLink (STARL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van StarLink (STARL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal STARL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel STARL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van STARL begrijpt, kun je de live prijs van STARL token verkennen!

StarLink (STARL) Prijsgeschiedenis Door de STARL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van STARL Wil je weten waar je STARL naartoe gaat? Onze STARL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

