MicroVisionChain (SPACE) Informatie MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications. Officiële website: https://www.microvisionchain.com/ Whitepaper: https://www.microvisionchain.com/explore/technical-documentation Block explorer: https://scan.microvisionchain.com/

MicroVisionChain (SPACE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor MicroVisionChain (SPACE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.69M Hoogste ooit: $ 38 Laagste ooit: $ 0.10366110865176212 Huidige prijs: $ 0.2231

MicroVisionChain (SPACE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van MicroVisionChain (SPACE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPACE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPACE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPACE begrijpt, kun je de live prijs van SPACE token verkennen!

MicroVisionChain (SPACE) Prijsgeschiedenis Door de SPACE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SPACE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SPACE Wil je weten waar je SPACE naartoe gaat? Onze SPACE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SPACE token!

