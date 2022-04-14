Animecoin (ANIME) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Animecoin (ANIME), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Animecoin (ANIME) Informatie Animecoin transforms the global anime industry into a community-owned creative network. As the Culture Coin of the anime industry, Animecoin powers a digital economy where one billion global fans can shape and own the future of anime. Since Azuki's launch in January 2022 as the premier Web3 anime brand, a global community has formed to build towards an open anime universe. Now, Animecoin expands this vision with a powerful mission: empowering one billion global fans to shape and own the future of anime culture. Officiële website: https://www.anime.xyz Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4dc26fc5854e7648a064a4abd590bbe71724c277

Animecoin (ANIME) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Animecoin (ANIME), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 78.37M $ 78.37M $ 78.37M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 5.54B $ 5.54B $ 5.54B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 141.50M $ 141.50M $ 141.50M Hoogste ooit: $ 0.23 $ 0.23 $ 0.23 Laagste ooit: $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 $ 0.01230881396082252 Huidige prijs: $ 0.01415 $ 0.01415 $ 0.01415 Meer informatie over Animecoin (ANIME) prijs

Animecoin (ANIME) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Animecoin (ANIME) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ANIME tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ANIME tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ANIME begrijpt, kun je de live prijs van ANIME token verkennen!

