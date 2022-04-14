PLAYZAP (PZP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PLAYZAP (PZP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PLAYZAP (PZP) Informatie PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. Officiële website: https://www.playzap.games/ Whitepaper: https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome Block explorer: https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb Koop nu PZP!

PLAYZAP (PZP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PLAYZAP (PZP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 761.45K $ 761.45K $ 761.45K Totale voorraad: $ 144.90M $ 144.90M $ 144.90M Circulerende voorraad: $ 85.85M $ 85.85M $ 85.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Hoogste ooit: $ 0.1221 $ 0.1221 $ 0.1221 Laagste ooit: $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 Huidige prijs: $ 0.00887 $ 0.00887 $ 0.00887 Meer informatie over PLAYZAP (PZP) prijs

PLAYZAP (PZP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PLAYZAP (PZP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PZP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PZP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PZP begrijpt, kun je de live prijs van PZP token verkennen!

