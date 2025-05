PZP

PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform.

NaamPZP

PositieNo.1837

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.39%

Circulerende voorraad84,495,698

Maximale voorraad150,000,000

Totale voorraad144,899,999

Circulatiesnelheid0.5633%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.6022658818053047,2023-11-12

Laagste prijs0.005804200578816588,2024-10-16

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

