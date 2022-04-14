ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ConstitutionDAO (PEOPLE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ConstitutionDAO (PEOPLE) Informatie ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. Officiële website: https://www.constitutiondao.com/ Block explorer: https://solscan.io/token/CobcsUrt3p91FwvULYKorQejgsm5HoQdv5T8RUZ6PnLA Koop nu PEOPLE!

ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ConstitutionDAO (PEOPLE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 87.03M $ 87.03M $ 87.03M Totale voorraad: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B Circulerende voorraad: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 87.03M $ 87.03M $ 87.03M Hoogste ooit: $ 0.18699 $ 0.18699 $ 0.18699 Laagste ooit: $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 Huidige prijs: $ 0.0172 $ 0.0172 $ 0.0172 Meer informatie over ConstitutionDAO (PEOPLE) prijs

ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ConstitutionDAO (PEOPLE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PEOPLE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PEOPLE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PEOPLE begrijpt, kun je de live prijs van PEOPLE token verkennen!

Hoe koop je PEOPLE? Wil je ConstitutionDAO (PEOPLE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om PEOPLE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je PEOPLE koopt op MEXC!

ConstitutionDAO (PEOPLE) Prijsgeschiedenis Door de PEOPLE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de PEOPLE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van PEOPLE Wil je weten waar je PEOPLE naartoe gaat? Onze PEOPLE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PEOPLE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!