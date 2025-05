PEOPLE

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

NaamPEOPLE

PositieNo.352

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.26%

Circulerende voorraad5,060,137,334.7

Maximale voorraad0

Totale voorraad5,060,137,334.7

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.1851931054831471,2021-12-23

Laagste prijs0.000709875438770561,2021-11-21

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

