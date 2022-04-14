RavenCoin (RVN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RavenCoin (RVN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RavenCoin (RVN) Informatie Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles. Officiële website: https://ravencoin.org/ Whitepaper: https://ravencoin.org/whitepaper/ Block explorer: https://ravencoin.network/

RavenCoin (RVN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RavenCoin (RVN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 185.99M Totale voorraad: $ 15.61B Circulerende voorraad: $ 15.61B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 250.13M Hoogste ooit: $ 0.289 Laagste ooit: $ 0.00879405250642 Huidige prijs: $ 0.011911

RavenCoin (RVN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RavenCoin (RVN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RVN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RVN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RVN begrijpt, kun je de live prijs van RVN token verkennen!

