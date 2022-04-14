Leeds United FC (LUFC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Leeds United FC (LUFC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Leeds United FC (LUFC) Informatie One $LUFC Fan Token is all you need to access every engagement and participation opportunity available for Leeds United fans. $LUFC Fan Tokens can't be spent and they will never run out. Every time you use your free $LUFC Fan Token to engage with Leeds United, you'll earn XP reward points that will allow you to move closer to unlocking rewards which can include club merchandise as well as digital and real-life experiences linked to the club. Officiële website: https://www.socios.com/fan-tokens/ Block explorer: https://chiliscan.com/token/0xF67A8a4299f7EBF0c58DbFb38941D0867f300C30

Leeds United FC (LUFC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Leeds United FC (LUFC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 120.31K $ 120.31K $ 120.31K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 368.40K $ 368.40K $ 368.40K Hoogste ooit: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.03684 $ 0.03684 $ 0.03684 Meer informatie over Leeds United FC (LUFC) prijs

Leeds United FC (LUFC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Leeds United FC (LUFC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LUFC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LUFC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LUFC begrijpt, kun je de live prijs van LUFC token verkennen!

