JUST (JST) Informatie JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem. JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem. Officiële website: https://just.network/#/ Whitepaper: https://www.just.network/docs/white_paper_en.pdf Block explorer: https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 Koop nu JST!

JUST (JST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor JUST (JST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 323.63M $ 323.63M $ 323.63M Totale voorraad: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B Circulerende voorraad: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 323.63M $ 323.63M $ 323.63M Hoogste ooit: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Laagste ooit: $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 Huidige prijs: $ 0.03269 $ 0.03269 $ 0.03269 Meer informatie over JUST (JST) prijs

JUST (JST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van JUST (JST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal JST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel JST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van JST begrijpt, kun je de live prijs van JST token verkennen!

JUST (JST) Prijsgeschiedenis Door de JST prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de JST prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van JST Wil je weten waar je JST naartoe gaat? Onze JST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van JST token!

