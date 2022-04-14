ApeCoin (APE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ApeCoin (APE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ApeCoin (APE) Informatie APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond. APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond. Officiële website: http://apecoin.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381 Koop nu APE!

ApeCoin (APE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ApeCoin (APE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 404.17M $ 404.17M $ 404.17M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 752.65M $ 752.65M $ 752.65M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 537.00M $ 537.00M $ 537.00M Hoogste ooit: $ 50 $ 50 $ 50 Laagste ooit: $ 0.3544842084576708 $ 0.3544842084576708 $ 0.3544842084576708 Huidige prijs: $ 0.537 $ 0.537 $ 0.537 Meer informatie over ApeCoin (APE) prijs

ApeCoin (APE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ApeCoin (APE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal APE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel APE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van APE begrijpt, kun je de live prijs van APE token verkennen!

Hoe koop je APE? Wil je ApeCoin (APE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om APE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je APE koopt op MEXC!

ApeCoin (APE) Prijsgeschiedenis Door de APE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de APE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van APE Wil je weten waar je APE naartoe gaat? Onze APE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van APE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!