Polyhedra Network (ZKJ) Informatie Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3. Officiële website: https://polyhedra.network/ Whitepaper: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 Block explorer: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Polyhedra Network (ZKJ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.24M $ 51.24M $ 51.24M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 353.35M $ 353.35M $ 353.35M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 145.00M $ 145.00M $ 145.00M Hoogste ooit: $ 4 $ 4 $ 4 Laagste ooit: $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 Huidige prijs: $ 0.145 $ 0.145 $ 0.145 Meer informatie over Polyhedra Network (ZKJ) prijs

Polyhedra Network (ZKJ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Polyhedra Network (ZKJ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ZKJ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ZKJ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ZKJ begrijpt, kun je de live prijs van ZKJ token verkennen!

Hoe koop je ZKJ? Wil je Polyhedra Network (ZKJ) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ZKJ te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Polyhedra Network (ZKJ) Prijsgeschiedenis Door de ZKJ prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ZKJ prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ZKJ Wil je weten waar je ZKJ naartoe gaat? Onze ZKJ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ZKJ token!

