JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

NaamJST

PositieNo.151

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.51%

Circulerende voorraad9,900,000,000

Maximale voorraad0

Totale voorraad9,900,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum2020-04-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.00202 USDT

Hoogste prijs ooit0.20825091,2021-04-05

Laagste prijs0.00476612780651,2020-05-09

Publieke blockchainTRX

