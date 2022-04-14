Games for a living (GFAL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Games for a living (GFAL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Games for a living (GFAL) Informatie The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games. Officiële website: https://gamesforaliving.com/ Whitepaper: https://whitepaper.gamesforaliving.com/ Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949 Koop nu GFAL!

Games for a living (GFAL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Games for a living (GFAL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.12M $ 14.12M $ 14.12M Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 3.44B $ 3.44B $ 3.44B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 41.06M $ 41.06M $ 41.06M Hoogste ooit: $ 0.0496 $ 0.0496 $ 0.0496 Laagste ooit: $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 $ 0.002948017468774518 Huidige prijs: $ 0.004106 $ 0.004106 $ 0.004106 Meer informatie over Games for a living (GFAL) prijs

Games for a living (GFAL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Games for a living (GFAL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GFAL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GFAL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GFAL begrijpt, kun je de live prijs van GFAL token verkennen!

Games for a living (GFAL) Prijsgeschiedenis Door de GFAL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de GFAL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van GFAL Wil je weten waar je GFAL naartoe gaat? Onze GFAL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GFAL token!

