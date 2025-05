GFAL

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

NaamGFAL

PositieNo.882

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad3,711,694,404.555333

Maximale voorraad10,000,000,000

Totale voorraad10,000,000,000

Circulatiesnelheid0.3711%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.04893349647156967,2023-12-04

Laagste prijs0.004294128365484062,2025-05-16

Publieke blockchainBSC

