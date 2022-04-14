Axiome (AXM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Axiome (AXM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Axiome (AXM) Informatie Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth. Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth. Officiële website: https://axiome.pro/en Whitepaper: https://en.axiomeinfo.org/ Block explorer: https://axiomechain.org/ Koop nu AXM!

Axiome (AXM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Axiome (AXM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 131.87K $ 131.87K $ 131.87K Totale voorraad: $ 179.97M $ 179.97M $ 179.97M Circulerende voorraad: $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.76M $ 21.76M $ 21.76M Hoogste ooit: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Laagste ooit: $ 0.012076449762664162 $ 0.012076449762664162 $ 0.012076449762664162 Huidige prijs: $ 0.02176 $ 0.02176 $ 0.02176 Meer informatie over Axiome (AXM) prijs

Axiome (AXM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Axiome (AXM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AXM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AXM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AXM begrijpt, kun je de live prijs van AXM token verkennen!

Hoe koop je AXM? Wil je Axiome (AXM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om AXM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je AXM koopt op MEXC!

Axiome (AXM) Prijsgeschiedenis Door de AXM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de AXM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van AXM Wil je weten waar je AXM naartoe gaat? Onze AXM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AXM token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!