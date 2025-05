AXM

Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth.

NaamAXM

PositieNo.4908

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad115,338,411

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.3 USDT

Hoogste prijs ooit0.5176546289334678,2024-05-07

Laagste prijs0.01433629069593638,2025-03-16

Publieke blockchainAXM

