Star Atlas (ATLAS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Star Atlas (ATLAS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Star Atlas (ATLAS) Informatie Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Officiële website: https://staratlas.com Whitepaper: https://staratlas.com/white-paper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx Koop nu ATLAS!

Star Atlas (ATLAS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Star Atlas (ATLAS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.71M $ 17.71M $ 17.71M Totale voorraad: $ 36.00B $ 36.00B $ 36.00B Circulerende voorraad: $ 21.16B $ 21.16B $ 21.16B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.13M $ 30.13M $ 30.13M Hoogste ooit: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Laagste ooit: $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 $ 0.000804697759854435 Huidige prijs: $ 0.000837 $ 0.000837 $ 0.000837 Meer informatie over Star Atlas (ATLAS) prijs

Star Atlas (ATLAS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Star Atlas (ATLAS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal ATLAS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel ATLAS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van ATLAS begrijpt, kun je de live prijs van ATLAS token verkennen!

Hoe koop je ATLAS? Wil je Star Atlas (ATLAS) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om ATLAS te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je ATLAS koopt op MEXC!

Star Atlas (ATLAS) Prijsgeschiedenis Door de ATLAS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de ATLAS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van ATLAS Wil je weten waar je ATLAS naartoe gaat? Onze ATLAS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van ATLAS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!