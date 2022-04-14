Zus (ZCN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zus (ZCN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zus (ZCN) Informasjon Züs is a leading privacy and secure AI data platform that provides users full ownership and control of their data, with powerful AI agents on Vult.network to accelerate productivity. It is also ideal for on-prem, high speed S3 storage as well as backup and disaster recovery to prevent outage, breach, and ransomware issues. It has an unparalleled data integrity layer on the blockchain and a zero knowledge network, with data and key distributed so that its almost impossible to breach. Another standout feature is that it allows users to share encrypted data easily, even on a public link. Offisiell nettside: https://zus.network Teknisk dokument: https://zus.network/whitepapers/ Kjøp ZCN nå!

Zus (ZCN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zus (ZCN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 280.31K $ 280.31K $ 280.31K Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 48.40M $ 48.40M $ 48.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M All-time high: $ 5.16 $ 5.16 $ 5.16 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00579144 $ 0.00579144 $ 0.00579144 Lær mer om Zus (ZCN) pris

Zus (ZCN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zus (ZCN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZCN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZCN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZCNs tokenomics, kan du utforske ZCN tokenets livepris!

ZCN prisforutsigelse Vil du vite hvor ZCN kan være på vei? Vår ZCN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZCN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!