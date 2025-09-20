Zus (ZCN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0057302 24 timer høy $ 0.00617206 All Time High $ 5.16 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) +0.17% Prisendring (7D) +0.19%

Zus (ZCN) sanntidsprisen er $0.00577873. I løpet av de siste 24 timene har ZCN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0057302 og et toppnivå på $ 0.00617206, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZCN er $ 5.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZCN endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og +0.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zus (ZCN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 279.74K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.31M Opplagsforsyning 48.40M Total forsyning 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Zus er $ 279.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZCN er 48.40M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.31M.