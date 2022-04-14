Zodor (ZOD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zodor (ZOD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zodor (ZOD) Informasjon The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors. Offisiell nettside: https://www.zodor.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.zodor.io/ Kjøp ZOD nå!

Zodor (ZOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zodor (ZOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 88.61K $ 88.61K $ 88.61K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 88.61K $ 88.61K $ 88.61K All-time high: $ 0.0014363 $ 0.0014363 $ 0.0014363 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00088605 $ 0.00088605 $ 0.00088605 Lær mer om Zodor (ZOD) pris

Zodor (ZOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zodor (ZOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZODs tokenomics, kan du utforske ZOD tokenets livepris!

ZOD prisforutsigelse Vil du vite hvor ZOD kan være på vei? Vår ZOD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZOD tokenets prisforutsigelse nå!

