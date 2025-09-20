Zodor (ZOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0014363$ 0.0014363 $ 0.0014363 Laveste pris $ 0.00080222$ 0.00080222 $ 0.00080222 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.33% Prisendring (7D) -2.33%

Zodor (ZOD) sanntidsprisen er $0.00088605. I løpet av de siste 24 timene har ZOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZOD er $ 0.0014363, mens den rekordlave prisen er $ 0.00080222.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZOD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zodor (ZOD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 88.61K$ 88.61K $ 88.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 88.61K$ 88.61K $ 88.61K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Zodor er $ 88.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZOD er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 88.61K.