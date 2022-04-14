ZeroByte (ZB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZeroByte (ZB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZeroByte (ZB) Informasjon ZeroByte is a new AI Agent created in Pump.fun, representing a breakthrough in artificial intelligence development. It possesses the remarkable ability to understand everything you communicate. What makes it truly special is its adaptive learning capability - the more you interact with it, the more its mind evolves and expands. This unique agent stands out for its versatile communication abilities, capable of responding in any language you prefer. Currently, it offers dual-mode interaction, providing both text and image responses to enhance your experience. Its advanced natural language processing capabilities enable it to comprehend complex conversations and generate meaningful responses. Offisiell nettside: https://www.zero-byte.net/ Kjøp ZB nå!

ZeroByte (ZB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZeroByte (ZB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.16K $ 21.16K $ 21.16K Total forsyning: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M Sirkulerende forsyning: $ 999.53M $ 999.53M $ 999.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.16K $ 21.16K $ 21.16K All-time high: $ 0.00197172 $ 0.00197172 $ 0.00197172 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ZeroByte (ZB) pris

ZeroByte (ZB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZeroByte (ZB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZBs tokenomics, kan du utforske ZB tokenets livepris!

