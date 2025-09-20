ZeroByte (ZB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00197172$ 0.00197172 $ 0.00197172 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -7.79% Prisendring (7D) -7.79%

ZeroByte (ZB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZB er $ 0.00197172, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -7.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZeroByte (ZB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.74K$ 23.74K $ 23.74K Opplagsforsyning 999.53M 999.53M 999.53M Total forsyning 999,533,607.894047 999,533,607.894047 999,533,607.894047

Nåværende markedsverdi på ZeroByte er $ 23.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZB er 999.53M, med en total tilgang på 999533607.894047. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.74K.