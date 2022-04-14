Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zero Ontology System (SOLFUNMEME), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Informasjon Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance. Offisiell nettside: https://www.solfunmeme.com Teknisk dokument: https://github.com/meta-introspector/meta-meme Kjøp SOLFUNMEME nå!

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zero Ontology System (SOLFUNMEME), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 162.56K Total forsyning: $ 999.83M Sirkulerende forsyning: $ 946.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 171.65K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017166 Lær mer om Zero Ontology System (SOLFUNMEME) pris

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zero Ontology System (SOLFUNMEME) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLFUNMEME tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLFUNMEME tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLFUNMEMEs tokenomics, kan du utforske SOLFUNMEME tokenets livepris!

SOLFUNMEME prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLFUNMEME kan være på vei? Vår SOLFUNMEME prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLFUNMEME tokenets prisforutsigelse nå!

