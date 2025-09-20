Dagens ZENY livepris er 0.077245 USD. Spor prisoppdateringer for ZENY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZENY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ZENY livepris er 0.077245 USD. Spor prisoppdateringer for ZENY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZENY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ZENY

ZENY Prisinformasjon

ZENY Offisiell nettside

ZENY tokenomics

ZENY Prisprognose

ZENY Pris (ZENY)

Ikke oppført

1 ZENY til USD livepris:

$0.077245
$0.077245
+0.40%1D
USD
ZENY (ZENY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:47:57 (UTC+8)

ZENY (ZENY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.076718
$ 0.076718
24 timer lav
$ 0.077245
$ 0.077245
24 timer høy

$ 0.076718
$ 0.076718

$ 0.077245
$ 0.077245

$ 0.14713
$ 0.14713

$ 0.072317
$ 0.072317

--

+0.41%

+0.51%

+0.51%

ZENY (ZENY) sanntidsprisen er $0.077245. I løpet av de siste 24 timene har ZENY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.076718 og et toppnivå på $ 0.077245, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZENY er $ 0.14713, mens den rekordlave prisen er $ 0.072317.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZENY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.41% over 24 timer og +0.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZENY (ZENY) Markedsinformasjon

$ 209.20K
$ 209.20K

--
----

$ 7.72M
$ 7.72M

2.71M
2.71M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZENY er $ 209.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZENY er 2.71M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.72M.

ZENY (ZENY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ZENY til USD ble $ +0.00031436.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ZENY til USD ble $ +0.0002026445.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ZENY til USD ble $ +0.0031552960.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ZENY til USD ble $ -0.05317739820242.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00031436+0.41%
30 dager$ +0.0002026445+0.26%
60 dager$ +0.0031552960+4.08%
90 dager$ -0.05317739820242-40.77%

Hva er ZENY (ZENY)

ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.

ZENY (ZENY) Ressurs

Offisiell nettside

ZENY Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZENY (ZENY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZENY (ZENY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZENY.

Sjekk ZENYprisprognosen nå!

ZENY til lokale valutaer

ZENY (ZENY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZENY (ZENY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZENY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ZENY (ZENY)

Hvor mye er ZENY (ZENY) verdt i dag?
Live ZENY prisen i USD er 0.077245 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZENY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZENY til USD er $ 0.077245. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZENY?
Markedsverdien for ZENY er $ 209.20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZENY?
Den sirkulerende forsyningen av ZENY er 2.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZENY ?
ZENY oppnådde en ATH-pris på 0.14713 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZENY?
ZENY så en ATL-pris på 0.072317 USD.
Hva er handelsvolumet til ZENY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZENY er -- USD.
Vil ZENY gå høyere i år?
ZENY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZENY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:47:57 (UTC+8)

