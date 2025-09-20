ZENY (ZENY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.076718 $ 0.076718 $ 0.076718 24 timer lav $ 0.077245 $ 0.077245 $ 0.077245 24 timer høy 24 timer lav $ 0.076718$ 0.076718 $ 0.076718 24 timer høy $ 0.077245$ 0.077245 $ 0.077245 All Time High $ 0.14713$ 0.14713 $ 0.14713 Laveste pris $ 0.072317$ 0.072317 $ 0.072317 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.41% Prisendring (7D) +0.51% Prisendring (7D) +0.51%

ZENY (ZENY) sanntidsprisen er $0.077245. I løpet av de siste 24 timene har ZENY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.076718 og et toppnivå på $ 0.077245, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZENY er $ 0.14713, mens den rekordlave prisen er $ 0.072317.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZENY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.41% over 24 timer og +0.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZENY (ZENY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 209.20K$ 209.20K $ 209.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.72M$ 7.72M $ 7.72M Opplagsforsyning 2.71M 2.71M 2.71M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZENY er $ 209.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZENY er 2.71M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.72M.