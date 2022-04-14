ZENY (ZENY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZENY (ZENY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ZENY (ZENY) Informasjon ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem. Offisiell nettside: https://rezipang.com/ Kjøp ZENY nå!

ZENY (ZENY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZENY (ZENY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 207.52K $ 207.52K $ 207.52K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.72M $ 7.72M $ 7.72M All-time high: $ 0.14713 $ 0.14713 $ 0.14713 All-Time Low: $ 0.072317 $ 0.072317 $ 0.072317 Nåværende pris: $ 0.077213 $ 0.077213 $ 0.077213 Lær mer om ZENY (ZENY) pris

ZENY (ZENY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZENY (ZENY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZENY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZENY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZENYs tokenomics, kan du utforske ZENY tokenets livepris!

ZENY prisforutsigelse Vil du vite hvor ZENY kan være på vei? Vår ZENY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZENY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!