Zenko Protocol (ZENKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03196854 $ 0.03196854 $ 0.03196854 24 timer lav $ 0.03383293 $ 0.03383293 $ 0.03383293 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03196854$ 0.03196854 $ 0.03196854 24 timer høy $ 0.03383293$ 0.03383293 $ 0.03383293 All Time High $ 0.076833$ 0.076833 $ 0.076833 Laveste pris $ 0.03016829$ 0.03016829 $ 0.03016829 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) -4.29% Prisendring (7D) -14.30% Prisendring (7D) -14.30%

Zenko Protocol (ZENKO) sanntidsprisen er $0.03226122. I løpet av de siste 24 timene har ZENKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03196854 og et toppnivå på $ 0.03383293, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZENKO er $ 0.076833, mens den rekordlave prisen er $ 0.03016829.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZENKO endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -4.29% over 24 timer og -14.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zenko Protocol (ZENKO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.00M$ 5.00M $ 5.00M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.26M$ 32.26M $ 32.26M Opplagsforsyning 155.00M 155.00M 155.00M Total forsyning 999,999,847.4344364 999,999,847.4344364 999,999,847.4344364

Nåværende markedsverdi på Zenko Protocol er $ 5.00M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZENKO er 155.00M, med en total tilgang på 999999847.4344364. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.26M.