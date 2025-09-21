Dagens Zenko Protocol livepris er 0.03226122 USD. Spor prisoppdateringer for ZENKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZENKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Zenko Protocol livepris er 0.03226122 USD. Spor prisoppdateringer for ZENKO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZENKO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 ZENKO til USD livepris:

$0.03229072
-4.20%1D
USD
Zenko Protocol (ZENKO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:04:39 (UTC+8)

Zenko Protocol (ZENKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03196854
24 timer lav
$ 0.03383293
24 timer høy

$ 0.03196854
$ 0.03383293
$ 0.076833
$ 0.03016829
+0.19%

-4.29%

-14.30%

-14.30%

Zenko Protocol (ZENKO) sanntidsprisen er $0.03226122. I løpet av de siste 24 timene har ZENKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03196854 og et toppnivå på $ 0.03383293, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZENKO er $ 0.076833, mens den rekordlave prisen er $ 0.03016829.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZENKO endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, -4.29% over 24 timer og -14.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Zenko Protocol (ZENKO) Markedsinformasjon

$ 5.00M
--
$ 32.26M
155.00M
999,999,847.4344364
Nåværende markedsverdi på Zenko Protocol er $ 5.00M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZENKO er 155.00M, med en total tilgang på 999999847.4344364. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.26M.

Zenko Protocol (ZENKO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Zenko Protocol til USD ble $ -0.00144859706644659.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Zenko Protocol til USD ble $ -0.0008096211.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Zenko Protocol til USD ble $ -0.0147242046.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Zenko Protocol til USD ble $ -0.00264712615990473.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00144859706644659-4.29%
30 dager$ -0.0008096211-2.50%
60 dager$ -0.0147242046-45.64%
90 dager$ -0.00264712615990473-7.58%

Hva er Zenko Protocol (ZENKO)

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

Zenko Protocol (ZENKO) Ressurs

Zenko Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Zenko Protocol (ZENKO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Zenko Protocol (ZENKO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Zenko Protocol.

Sjekk Zenko Protocolprisprognosen nå!

ZENKO til lokale valutaer

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Zenko Protocol (ZENKO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZENKO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Zenko Protocol (ZENKO)

Hvor mye er Zenko Protocol (ZENKO) verdt i dag?
Live ZENKO prisen i USD er 0.03226122 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZENKO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZENKO til USD er $ 0.03226122. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Zenko Protocol?
Markedsverdien for ZENKO er $ 5.00M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZENKO?
Den sirkulerende forsyningen av ZENKO er 155.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZENKO ?
ZENKO oppnådde en ATH-pris på 0.076833 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZENKO?
ZENKO så en ATL-pris på 0.03016829 USD.
Hva er handelsvolumet til ZENKO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZENKO er -- USD.
Vil ZENKO gå høyere i år?
ZENKO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZENKO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.