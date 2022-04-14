Zenko Protocol (ZENKO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zenko Protocol (ZENKO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zenko Protocol (ZENKO) Informasjon Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams. Offisiell nettside: https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token Teknisk dokument: https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite Kjøp ZENKO nå!

Zenko Protocol (ZENKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zenko Protocol (ZENKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 155.00M $ 155.00M $ 155.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.79M $ 26.79M $ 26.79M All-time high: $ 0.076833 $ 0.076833 $ 0.076833 All-Time Low: $ 0.02636491 $ 0.02636491 $ 0.02636491 Nåværende pris: $ 0.02680125 $ 0.02680125 $ 0.02680125 Lær mer om Zenko Protocol (ZENKO) pris

Zenko Protocol (ZENKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zenko Protocol (ZENKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZENKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZENKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZENKOs tokenomics, kan du utforske ZENKO tokenets livepris!

