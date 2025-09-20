Dagens ZELIX livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ZELIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZELIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ZELIX livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for ZELIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZELIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ZELIX (ZELIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00178273
$ 0.00178273$ 0.00178273

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.63%

+35.70%

+35.70%

ZELIX (ZELIX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZELIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZELIX er $ 0.00178273, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZELIX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og +35.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZELIX (ZELIX) Markedsinformasjon

$ 115.96K
$ 115.96K$ 115.96K

--
----

$ 205.49K
$ 205.49K$ 205.49K

5.64B
5.64B 5.64B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZELIX er $ 115.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZELIX er 5.64B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 205.49K.

ZELIX (ZELIX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ZELIX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ZELIX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ZELIX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ZELIX til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.63%
30 dager$ 0+15.40%
60 dager$ 0+10.11%
90 dager$ 0--

Hva er ZELIX (ZELIX)

ZELIX is a decentralized Multi-metaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game, economy, culture, and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. ZELIX Metaverse is not a place where assets are merely consumed but it also offers luxurious environment where you can acquire assets through the Metaverse activities.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ZELIX (ZELIX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

ZELIX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZELIX (ZELIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZELIX (ZELIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZELIX.

Sjekk ZELIXprisprognosen nå!

ZELIX til lokale valutaer

ZELIX (ZELIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZELIX (ZELIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZELIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ZELIX (ZELIX)

Hvor mye er ZELIX (ZELIX) verdt i dag?
Live ZELIX prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZELIX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZELIX til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZELIX?
Markedsverdien for ZELIX er $ 115.96K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZELIX?
Den sirkulerende forsyningen av ZELIX er 5.64B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZELIX ?
ZELIX oppnådde en ATH-pris på 0.00178273 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZELIX?
ZELIX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ZELIX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZELIX er -- USD.
Vil ZELIX gå høyere i år?
ZELIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZELIX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:35:32 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.