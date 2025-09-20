ZELIX (ZELIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00178273$ 0.00178273 $ 0.00178273 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.63% Prisendring (7D) +35.70% Prisendring (7D) +35.70%

ZELIX (ZELIX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZELIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZELIX er $ 0.00178273, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZELIX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.63% over 24 timer og +35.70% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZELIX (ZELIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 115.96K$ 115.96K $ 115.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 205.49K$ 205.49K $ 205.49K Opplagsforsyning 5.64B 5.64B 5.64B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ZELIX er $ 115.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZELIX er 5.64B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 205.49K.