ZELIX (ZELIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ZELIX (ZELIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

ZELIX (ZELIX) Informasjon ZELIX is a decentralized Multi-metaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game, economy, culture, and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. ZELIX Metaverse is not a place where assets are merely consumed but it also offers luxurious environment where you can acquire assets through the Metaverse activities. Offisiell nettside: https://www.zelix.io/ Teknisk dokument: https://zelix-io.gitbook.io/zelix/zelix/introduction Kjøp ZELIX nå!

ZELIX (ZELIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ZELIX (ZELIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 107.85K $ 107.85K $ 107.85K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.64B $ 5.64B $ 5.64B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 191.11K $ 191.11K $ 191.11K All-time high: $ 0.00178273 $ 0.00178273 $ 0.00178273 All-Time Low: $ 0.00001167 $ 0.00001167 $ 0.00001167 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ZELIX (ZELIX) pris

ZELIX (ZELIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ZELIX (ZELIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZELIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZELIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZELIXs tokenomics, kan du utforske ZELIX tokenets livepris!

