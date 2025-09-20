YUPFUN Token (YUPFUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -1.33% Prisendring (7D) -8.75% Prisendring (7D) -8.75%

YUPFUN Token (YUPFUN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YUPFUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUPFUN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUPFUN endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.33% over 24 timer og -8.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YUPFUN Token (YUPFUN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 171.24K$ 171.24K $ 171.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 171.24K$ 171.24K $ 171.24K Opplagsforsyning 999.68M 999.68M 999.68M Total forsyning 999,681,098.99933 999,681,098.99933 999,681,098.99933

Nåværende markedsverdi på YUPFUN Token er $ 171.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUPFUN er 999.68M, med en total tilgang på 999681098.99933. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.24K.