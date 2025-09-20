Dagens YUPFUN Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for YUPFUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YUPFUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens YUPFUN Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for YUPFUN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YUPFUN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om YUPFUN

YUPFUN Prisinformasjon

YUPFUN teknisk dokument

YUPFUN Offisiell nettside

YUPFUN tokenomics

YUPFUN Prisprognose

YUPFUN Token Logo

YUPFUN Token Pris (YUPFUN)

Ikke oppført

1 YUPFUN til USD livepris:

$0.0001713
$0.0001713$0.0001713
-1.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
YUPFUN Token (YUPFUN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:04:28 (UTC+8)

YUPFUN Token (YUPFUN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-1.33%

-8.75%

-8.75%

YUPFUN Token (YUPFUN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YUPFUN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUPFUN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUPFUN endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -1.33% over 24 timer og -8.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YUPFUN Token (YUPFUN) Markedsinformasjon

$ 171.24K
$ 171.24K$ 171.24K

--
----

$ 171.24K
$ 171.24K$ 171.24K

999.68M
999.68M 999.68M

999,681,098.99933
999,681,098.99933 999,681,098.99933

Nåværende markedsverdi på YUPFUN Token er $ 171.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUPFUN er 999.68M, med en total tilgang på 999681098.99933. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.24K.

YUPFUN Token (YUPFUN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på YUPFUN Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på YUPFUN Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på YUPFUN Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på YUPFUN Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.33%
30 dager$ 0-3.49%
60 dager$ 0-43.02%
90 dager$ 0--

Hva er YUPFUN Token (YUPFUN)

YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality.

YUPFUN Token (YUPFUN) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

YUPFUN Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil YUPFUN Token (YUPFUN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine YUPFUN Token (YUPFUN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for YUPFUN Token.

Sjekk YUPFUN Tokenprisprognosen nå!

YUPFUN til lokale valutaer

YUPFUN Token (YUPFUN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak YUPFUN Token (YUPFUN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YUPFUN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om YUPFUN Token (YUPFUN)

Hvor mye er YUPFUN Token (YUPFUN) verdt i dag?
Live YUPFUN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YUPFUN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YUPFUN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for YUPFUN Token?
Markedsverdien for YUPFUN er $ 171.24K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YUPFUN?
Den sirkulerende forsyningen av YUPFUN er 999.68M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYUPFUN ?
YUPFUN oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YUPFUN?
YUPFUN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til YUPFUN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YUPFUN er -- USD.
Vil YUPFUN gå høyere i år?
YUPFUN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YUPFUN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:04:28 (UTC+8)

YUPFUN Token (YUPFUN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

