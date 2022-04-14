YUPFUN Token (YUPFUN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i YUPFUN Token (YUPFUN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

YUPFUN Token (YUPFUN) Informasjon YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality. Offisiell nettside: https://yup.fun Teknisk dokument: https://yup.fun/white-paper Kjøp YUPFUN nå!

YUPFUN Token (YUPFUN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for YUPFUN Token (YUPFUN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 160.22K $ 160.22K $ 160.22K Total forsyning: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Sirkulerende forsyning: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 160.22K $ 160.22K $ 160.22K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00016027 $ 0.00016027 $ 0.00016027 Lær mer om YUPFUN Token (YUPFUN) pris

YUPFUN Token (YUPFUN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak YUPFUN Token (YUPFUN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YUPFUN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YUPFUN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YUPFUNs tokenomics, kan du utforske YUPFUN tokenets livepris!

YUPFUN prisforutsigelse Vil du vite hvor YUPFUN kan være på vei? Vår YUPFUN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YUPFUN tokenets prisforutsigelse nå!

