Yup (YUP) Prisinformasjon (USD)

Yup (YUP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har YUP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YUP er $ 15.55, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YUP endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, +6.32% over 24 timer og +9.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yup (YUP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.43K$ 37.43K $ 37.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 64.58K$ 64.58K $ 64.58K Opplagsforsyning 44.33M 44.33M 44.33M Total forsyning 76,499,742.0 76,499,742.0 76,499,742.0

Nåværende markedsverdi på Yup er $ 37.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YUP er 44.33M, med en total tilgang på 76499742.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 64.58K.