ynUSD Max (YNUSDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ynUSD Max (YNUSDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

ynUSD Max (YNUSDX) Informasjon YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve. Offisiell nettside: https://yieldnest.finance Teknisk dokument: https://docs.yieldnest.finance/ Kjøp YNUSDX nå!

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ynUSD Max (YNUSDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 86.73K $ 86.73K $ 86.73K Total forsyning: $ 85.00K $ 85.00K $ 85.00K Sirkulerende forsyning: $ 85.00K $ 85.00K $ 85.00K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 86.73K $ 86.73K $ 86.73K All-time high: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 All-Time Low: $ 0.997125 $ 0.997125 $ 0.997125 Nåværende pris: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 Lær mer om ynUSD Max (YNUSDX) pris

ynUSD Max (YNUSDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ynUSD Max (YNUSDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YNUSDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YNUSDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YNUSDXs tokenomics, kan du utforske YNUSDX tokenets livepris!

YNUSDX prisforutsigelse Vil du vite hvor YNUSDX kan være på vei? Vår YNUSDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se YNUSDX tokenets prisforutsigelse nå!

