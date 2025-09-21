ynUSD Max (YNUSDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Laveste pris $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +0.25% Prisendring (7D) +0.25%

ynUSD Max (YNUSDX) sanntidsprisen er $1.02. I løpet av de siste 24 timene har YNUSDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YNUSDX er $ 1.022, mens den rekordlave prisen er $ 0.997125.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YNUSDX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 86.74K$ 86.74K $ 86.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.74K$ 86.74K $ 86.74K Opplagsforsyning 85.01K 85.01K 85.01K Total forsyning 85,008.00852398066 85,008.00852398066 85,008.00852398066

Nåværende markedsverdi på ynUSD Max er $ 86.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YNUSDX er 85.01K, med en total tilgang på 85008.00852398066. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.74K.