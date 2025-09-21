Dagens ynUSD Max livepris er 1.02 USD. Spor prisoppdateringer for YNUSDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YNUSDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ynUSD Max livepris er 1.02 USD. Spor prisoppdateringer for YNUSDX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YNUSDX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ynUSD Max Logo

ynUSD Max Pris (YNUSDX)

Ikke oppført

1 YNUSDX til USD livepris:

$1.02
$1.02$1.02
0.00%1D
USD
ynUSD Max (YNUSDX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:02:12 (UTC+8)

ynUSD Max (YNUSDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.997125
$ 0.997125$ 0.997125

--

--

+0.25%

+0.25%

ynUSD Max (YNUSDX) sanntidsprisen er $1.02. I løpet av de siste 24 timene har YNUSDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YNUSDX er $ 1.022, mens den rekordlave prisen er $ 0.997125.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YNUSDX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +0.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ynUSD Max (YNUSDX) Markedsinformasjon

$ 86.74K
$ 86.74K$ 86.74K

--
----

$ 86.74K
$ 86.74K$ 86.74K

85.01K
85.01K 85.01K

85,008.00852398066
85,008.00852398066 85,008.00852398066

Nåværende markedsverdi på ynUSD Max er $ 86.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YNUSDX er 85.01K, med en total tilgang på 85008.00852398066. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.74K.

ynUSD Max (YNUSDX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ynUSD Max til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ynUSD Max til USD ble $ +0.0130048980.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ynUSD Max til USD ble $ +0.0214525380.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ynUSD Max til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0130048980+1.27%
60 dager$ +0.0214525380+2.10%
90 dager$ 0--

Hva er ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies. The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ynUSD Max (YNUSDX) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

ynUSD Max Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ynUSD Max (YNUSDX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ynUSD Max (YNUSDX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ynUSD Max.

Sjekk ynUSD Maxprisprognosen nå!

YNUSDX til lokale valutaer

ynUSD Max (YNUSDX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ynUSD Max (YNUSDX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YNUSDX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ynUSD Max (YNUSDX)

Hvor mye er ynUSD Max (YNUSDX) verdt i dag?
Live YNUSDX prisen i USD er 1.02 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YNUSDX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YNUSDX til USD er $ 1.02. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ynUSD Max?
Markedsverdien for YNUSDX er $ 86.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YNUSDX?
Den sirkulerende forsyningen av YNUSDX er 85.01K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYNUSDX ?
YNUSDX oppnådde en ATH-pris på 1.022 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YNUSDX?
YNUSDX så en ATL-pris på 0.997125 USD.
Hva er handelsvolumet til YNUSDX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YNUSDX er -- USD.
Vil YNUSDX gå høyere i år?
YNUSDX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YNUSDX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-21 02:02:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.