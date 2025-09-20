Yieldwatch (WATCH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01606058 $ 0.01606058 $ 0.01606058 24 timer lav $ 0.01642718 $ 0.01642718 $ 0.01642718 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01606058$ 0.01606058 $ 0.01606058 24 timer høy $ 0.01642718$ 0.01642718 $ 0.01642718 All Time High $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Laveste pris $ 0.0088812$ 0.0088812 $ 0.0088812 Prisendring (1H) -0.59% Prisendring (1D) +0.34% Prisendring (7D) +6.41% Prisendring (7D) +6.41%

Yieldwatch (WATCH) sanntidsprisen er $0.01632855. I løpet av de siste 24 timene har WATCH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01606058 og et toppnivå på $ 0.01642718, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WATCH er $ 3.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.0088812.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WATCH endret seg med -0.59% i løpet av den siste timen, +0.34% over 24 timer og +6.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yieldwatch (WATCH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 327.05K$ 327.05K $ 327.05K Opplagsforsyning 9.80M 9.80M 9.80M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Yieldwatch er $ 160.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WATCH er 9.80M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 327.05K.