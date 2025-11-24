Yield Protocol pris i dag

Sanntids Yield Protocol (YIELD) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende YIELD til USD konverteringssats er -- per YIELD.

Yield Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 32,257, med en sirkulerende forsyning på 71.45M YIELD. I løpet av de siste 24 timene YIELD har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.547757, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har YIELD beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Yield Protocol (YIELD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.26K$ 32.26K $ 32.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.50K$ 63.50K $ 63.50K Opplagsforsyning 71.45M 71.45M 71.45M Total forsyning 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

Nåværende markedsverdi på Yield Protocol er $ 32.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YIELD er 71.45M, med en total tilgang på 140661635.5775238. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.50K.