Yield Protocol (YIELD)-prisforutsigelse (USD)

Få Yield Protocol prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye YIELD vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Yield Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Yield Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Yield Protocol (YIELD) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Yield Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000451 i 2025. Yield Protocol (YIELD) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Yield Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000474 i 2026. Yield Protocol (YIELD) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på YIELD for 2027 $ 0.000497 med en 10.25% vekstrate. Yield Protocol (YIELD) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på YIELD for 2028 $ 0.000522 med en 15.76% vekstrate. Yield Protocol (YIELD) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på YIELD for 2029 $ 0.000548 med en 21.55% vekstrate. Yield Protocol (YIELD) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på YIELD for 2030 $ 0.000576 med en 27.63% vekstrate. Yield Protocol (YIELD) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Yield Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000938. Yield Protocol (YIELD) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Yield Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001528. År Pris Vekst 2025 $ 0.000451 0.00%

2026 $ 0.000474 5.00%

2027 $ 0.000497 10.25%

2028 $ 0.000522 15.76%

2029 $ 0.000548 21.55%

2030 $ 0.000576 27.63%

2031 $ 0.000604 34.01%

2032 $ 0.000635 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000667 47.75%

2034 $ 0.000700 55.13%

2035 $ 0.000735 62.89%

2036 $ 0.000772 71.03%

2037 $ 0.000810 79.59%

2038 $ 0.000851 88.56%

2039 $ 0.000893 97.99%

2040 $ 0.000938 107.89% Vis mer Kortsiktig Yield Protocol-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000451 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000451 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000451 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000453 0.41% Yield Protocol (YIELD) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for YIELD November 24, 2025(I dag) er $0.000451 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Yield Protocol (YIELD) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for YIELD, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000451 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Yield Protocol (YIELD) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for YIELD, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000451 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Yield Protocol (YIELD) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for YIELD $0.000453 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Yield Protocol prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 32.26K$ 32.26K $ 32.26K Opplagsforsyning 71.45M 71.45M 71.45M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste YIELD-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har YIELD en sirkulerende forsyning på 71.45M og total markedsverdi på $ 32.26K. Se YIELD livepris

Yield Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Yield Protocol direktepris, er gjeldende pris for Yield Protocol 0.000451USD. Den sirkulerende forsyningen av Yield Protocol(YIELD) er 71.45M YIELD , som gir den en markedsverdi på $32,257 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager -10.06% $ -0.000045 $ 0.000603 $ 0.000451

30 dager -26.42% $ -0.000119 $ 0.000603 $ 0.000451 24-timers ytelse De siste 24 timene har Yield Protocol vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Yield Protocol handlet på en topp på $0.000603 og en bunn på $0.000451 . Det så en prisendring på -10.06% . Denne nylige trenden viser potensialet til YIELD for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Yield Protocol opplevd en -26.42% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000119 av dens verdi. Dette indikerer at YIELD kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Yield Protocol (YIELD) prisforutsigelsesmodul? Yield Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for YIELD basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Yield Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for YIELD, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Yield Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til YIELD. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til YIELD for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Yield Protocol.

Hvorfor er YIELD-prisforutsigelse viktig?

YIELD-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i YIELD nå? I følge dine forutsigelser vil YIELD oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for YIELD neste måned? I følge Yield Protocol (YIELD)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte YIELD-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 YIELD koste i 2026? Prisen på 1 Yield Protocol (YIELD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil YIELD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på YIELD i 2027? Yield Protocol (YIELD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 YIELD innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for YIELD i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Yield Protocol (YIELD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for YIELD i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Yield Protocol (YIELD) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 YIELD koste i 2030? Prisen på 1 Yield Protocol (YIELD) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil YIELD øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for YIELD i 2040? Yield Protocol (YIELD) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 YIELD innen 2040. Registrer deg nå