Yield Optimizer ETH (YOETH) Informasjon Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. Offisiell nettside: https://yo.xyz Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/165iZYiV5AnsYlg44VFCzjDhMAEKWTejU/view?usp=sharing Kjøp YOETH nå!

Yield Optimizer ETH (YOETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yield Optimizer ETH (YOETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.82M $ 43.82M $ 43.82M Total forsyning: $ 9.78K $ 9.78K $ 9.78K Sirkulerende forsyning: $ 9.78K $ 9.78K $ 9.78K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.82M $ 43.82M $ 43.82M All-time high: $ 5,243.37 $ 5,243.37 $ 5,243.37 All-Time Low: $ 62.59 $ 62.59 $ 62.59 Nåværende pris: $ 4,480.07 $ 4,480.07 $ 4,480.07 Lær mer om Yield Optimizer ETH (YOETH) pris

Yield Optimizer ETH (YOETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yield Optimizer ETH (YOETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YOETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YOETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YOETHs tokenomics, kan du utforske YOETH tokenets livepris!

