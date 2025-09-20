Yield Optimizer ETH (YOETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,720.94 $ 4,720.94 $ 4,720.94 24 timer lav $ 4,887.2 $ 4,887.2 $ 4,887.2 24 timer høy 24 timer lav $ 4,720.94$ 4,720.94 $ 4,720.94 24 timer høy $ 4,887.2$ 4,887.2 $ 4,887.2 All Time High $ 5,243.37$ 5,243.37 $ 5,243.37 Laveste pris $ 62.59$ 62.59 $ 62.59 Prisendring (1H) -0.10% Prisendring (1D) -2.79% Prisendring (7D) -5.04% Prisendring (7D) -5.04%

Yield Optimizer ETH (YOETH) sanntidsprisen er $4,744.25. I løpet av de siste 24 timene har YOETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,720.94 og et toppnivå på $ 4,887.2, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YOETH er $ 5,243.37, mens den rekordlave prisen er $ 62.59.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YOETH endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.79% over 24 timer og -5.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yield Optimizer ETH (YOETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 46.40M$ 46.40M $ 46.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 46.40M$ 46.40M $ 46.40M Opplagsforsyning 9.78K 9.78K 9.78K Total forsyning 9,780.41683889584 9,780.41683889584 9,780.41683889584

Nåværende markedsverdi på Yield Optimizer ETH er $ 46.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YOETH er 9.78K, med en total tilgang på 9780.41683889584. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.40M.