Dagens Yield Optimizer ETH livepris er 4,744.25 USD. Spor prisoppdateringer for YOETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YOETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om YOETH

YOETH Prisinformasjon

YOETH teknisk dokument

YOETH Offisiell nettside

YOETH tokenomics

YOETH Prisprognose

1 YOETH til USD livepris:

$4,744.25
$4,744.25$4,744.25
-2.70%1D
Yield Optimizer ETH (YOETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:49:48 (UTC+8)

Yield Optimizer ETH (YOETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 4,720.94
$ 4,720.94$ 4,720.94
24 timer lav
$ 4,887.2
$ 4,887.2$ 4,887.2
24 timer høy

$ 4,720.94
$ 4,720.94$ 4,720.94

$ 4,887.2
$ 4,887.2$ 4,887.2

$ 5,243.37
$ 5,243.37$ 5,243.37

$ 62.59
$ 62.59$ 62.59

-0.10%

-2.79%

-5.04%

-5.04%

Yield Optimizer ETH (YOETH) sanntidsprisen er $4,744.25. I løpet av de siste 24 timene har YOETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,720.94 og et toppnivå på $ 4,887.2, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YOETH er $ 5,243.37, mens den rekordlave prisen er $ 62.59.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YOETH endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -2.79% over 24 timer og -5.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yield Optimizer ETH (YOETH) Markedsinformasjon

$ 46.40M
$ 46.40M$ 46.40M

--
----

$ 46.40M
$ 46.40M$ 46.40M

9.78K
9.78K 9.78K

9,780.41683889584
9,780.41683889584 9,780.41683889584

Nåværende markedsverdi på Yield Optimizer ETH er $ 46.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YOETH er 9.78K, med en total tilgang på 9780.41683889584. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 46.40M.

Yield Optimizer ETH (YOETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yield Optimizer ETH til USD ble $ -136.578148523152.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yield Optimizer ETH til USD ble $ +167.4682296000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yield Optimizer ETH til USD ble $ +893.5998877750.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yield Optimizer ETH til USD ble $ +2,362.465322785006.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -136.578148523152-2.79%
30 dager$ +167.4682296000+3.53%
60 dager$ +893.5998877750+18.84%
90 dager$ +2,362.465322785006+99.19%

Hva er Yield Optimizer ETH (YOETH)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Yield Optimizer ETH (YOETH) Ressurs

Yield Optimizer ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yield Optimizer ETH (YOETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yield Optimizer ETH (YOETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yield Optimizer ETH.

Sjekk Yield Optimizer ETHprisprognosen nå!

YOETH til lokale valutaer

Yield Optimizer ETH (YOETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yield Optimizer ETH (YOETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YOETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yield Optimizer ETH (YOETH)

Hvor mye er Yield Optimizer ETH (YOETH) verdt i dag?
Live YOETH prisen i USD er 4,744.25 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YOETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YOETH til USD er $ 4,744.25. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yield Optimizer ETH?
Markedsverdien for YOETH er $ 46.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YOETH?
Den sirkulerende forsyningen av YOETH er 9.78K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYOETH ?
YOETH oppnådde en ATH-pris på 5,243.37 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YOETH?
YOETH så en ATL-pris på 62.59 USD.
Hva er handelsvolumet til YOETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YOETH er -- USD.
Vil YOETH gå høyere i år?
YOETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YOETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Yield Optimizer ETH (YOETH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

