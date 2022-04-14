Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Yield Optimizer BTC (YOBTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Informasjon Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time. Offisiell nettside: https://yo.xyz Teknisk dokument: https://yo.xyz/whitepaper Kjøp YOBTC nå!

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Yield Optimizer BTC (YOBTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 619.29K $ 619.29K $ 619.29K Total forsyning: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Sirkulerende forsyning: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 619.29K $ 619.29K $ 619.29K All-time high: $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 All-Time Low: $ 86,670 $ 86,670 $ 86,670 Nåværende pris: $ 113,327 $ 113,327 $ 113,327 Lær mer om Yield Optimizer BTC (YOBTC) pris

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Yield Optimizer BTC (YOBTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet YOBTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange YOBTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår YOBTCs tokenomics, kan du utforske YOBTC tokenets livepris!

