Yield Optimizer BTC (YOBTC) Prisinformasjon (USD)

Yield Optimizer BTC (YOBTC) sanntidsprisen er $116,426. I løpet av de siste 24 timene har YOBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 115,863 og et toppnivå på $ 117,814, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YOBTC er $ 914,351,589,839,370, mens den rekordlave prisen er $ 86,670.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YOBTC endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -0.91% over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 636.23K$ 636.23K $ 636.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 636.23K$ 636.23K $ 636.23K Opplagsforsyning 5.46 5.46 5.46 Total forsyning 5.4647056 5.4647056 5.4647056

Nåværende markedsverdi på Yield Optimizer BTC er $ 636.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YOBTC er 5.46, med en total tilgang på 5.4647056. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 636.23K.