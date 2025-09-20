Dagens Yield Optimizer BTC livepris er 116,426 USD. Spor prisoppdateringer for YOBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YOBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Yield Optimizer BTC livepris er 116,426 USD. Spor prisoppdateringer for YOBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YOBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Yield Optimizer BTC Pris (YOBTC)

$116,426
-0.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Yield Optimizer BTC (YOBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:46:57 (UTC+8)

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 115,863
24 timer lav
$ 117,814
24 timer høy

$ 115,863
$ 117,814
$ 914,351,589,839,370
$ 86,670
+0.04%

-0.91%

-0.00%

-0.00%

Yield Optimizer BTC (YOBTC) sanntidsprisen er $116,426. I løpet av de siste 24 timene har YOBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 115,863 og et toppnivå på $ 117,814, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YOBTC er $ 914,351,589,839,370, mens den rekordlave prisen er $ 86,670.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YOBTC endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -0.91% over 24 timer og -0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Markedsinformasjon

$ 636.23K
--
$ 636.23K
5.46
5.4647056
Nåværende markedsverdi på Yield Optimizer BTC er $ 636.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på YOBTC er 5.46, med en total tilgang på 5.4647056. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 636.23K.

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Yield Optimizer BTC til USD ble $ -1,071.5827438348.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Yield Optimizer BTC til USD ble $ +1,854.8873894000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Yield Optimizer BTC til USD ble $ -1,334.6145232000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Yield Optimizer BTC til USD ble $ +13,440.09313786426.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -1,071.5827438348-0.91%
30 dager$ +1,854.8873894000+1.59%
60 dager$ -1,334.6145232000-1.14%
90 dager$ +13,440.09313786426+13.05%

Hva er Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Ressurs

Offisiell nettside

Yield Optimizer BTC Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Yield Optimizer BTC (YOBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Yield Optimizer BTC (YOBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Yield Optimizer BTC.

Sjekk Yield Optimizer BTCprisprognosen nå!

YOBTC til lokale valutaer

Yield Optimizer BTC (YOBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Yield Optimizer BTC (YOBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YOBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Yield Optimizer BTC (YOBTC)

Hvor mye er Yield Optimizer BTC (YOBTC) verdt i dag?
Live YOBTC prisen i USD er 116,426 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YOBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YOBTC til USD er $ 116,426. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Yield Optimizer BTC?
Markedsverdien for YOBTC er $ 636.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YOBTC?
Den sirkulerende forsyningen av YOBTC er 5.46 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYOBTC ?
YOBTC oppnådde en ATH-pris på 914,351,589,839,370 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YOBTC?
YOBTC så en ATL-pris på 86,670 USD.
Hva er handelsvolumet til YOBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YOBTC er -- USD.
Vil YOBTC gå høyere i år?
YOBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YOBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:46:57 (UTC+8)

